Семен Варламов: "Никогда не забуду времена русской пятерки в "Вашингтоне"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов рассказал о выступлениях за "Вашингтон".

- Есть ли ностальгия по временам русской пятерки "Кэпиталз" конца нулевых – Овечкин, Семин, Федоров, Козлов, Варламов? И что вспоминается чаще всего?

- Те времена никогда не забуду. Мне было всего 20 лет, я только пришел в команду, где играли великие русские хоккеисты, на которых раньше смотрел только по телевизору. Считаю себя счастливчиком, что мне удалось поиграть с такими людьми. Не каждому в карьере выпадает такое везение! А кто-то считает меня невезучим.

Вспоминаются советы Сергея Федорова, его рассказы о победах в Кубке Стэнли за ужином. Всякий раз, когда встречался с этим человеком, сидел и смотрел на него с открытым ртом. Мне всегда было очень интересно послушать легенду нашего хоккея. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Семена Варламова - скоро в "СЭ"