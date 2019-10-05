Семен Варламов: «Мне надо немного поменять свою игру»

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов назвал тяжелым поражение от «Вашингтона» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Играть против «Вашингтона» всегда нелегко, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Варламова. — Мы сегодня сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота. Сегодня я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру... Вообще, тяжелое получилось поражение.

Для 31-летнего россиянина эта игра стала первой в регулярном чемпионата за команду из Нью-Йорка, до этого он 8 лет выступал за «Колорадо».

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