Семен Варламов: «Мне 31 год, но я готов воспринимать новую информацию»

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов рассказал, что думает о конкуренции с Томасом Грайссом.

— Томас давно выступает в лиге и зарекомендовал себя с лучшей стороны, — приводит слова россиянина официальный сайт «Островитян». — Это отличный и очень трудолюбивый человек. Сразу видно, что он очень целеустремлен. Нас ждет интересный сезон и, уверен, обоим найдется время поиграть. Моя же главная задача — помочь команде завоевать Кубок Стэнли.

— Митч Корн и Пьеро Греко известны, как большие мастера по работе с вратарями. Что вы ждете от этого сотрудничества?

— С нетерпением жду возможности поработать с этими специалистами. Они имеют богатейший опыт. Митч Корн трудится в лиге почти 30 лет, Пьеро Греко тоже имеет завидное резюме. Жду, когда смогу научиться чему-то новому. Мне 31 год, но я готов воспринимать новую информацию. Понимаю, что лига и сам хоккей меняются. И вратарям нужно уметь подстраиваться тоже.

— Какая у вас цель на сезон?

— В первую очередь, постараться выиграть Кубок Стэнли. Мне повезло, что судьба подарила мне шанс играть в такой команде. Уверен, что клуб движется в верном направлении. Это во много и предопределило мой выбор.