Семен Варламов: "Горжусь командой и тем, как мы играли сегодня"

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Виннипегом" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги. 30-летний россиянин сделал 24 сейва в той встрече.

– Определенно чувствую себя лучше. Побеждать очень приятно. За последние два месяца мы пережили много тяжелых моментов. Статистика была не очень хорошая, мы проиграли много игр и так далее.

Сегодня было очень нужно победить. Мы знали, что будет очень нелегко. Очень горжусь командой и тем, как мы играли сегодня вечером, – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

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