Семен Варламов: "Болел за "Вашингтон" в финале Кубка Стэнли"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов сказал, что болел за "Вашингтон" в финале Кубка Стэнли прошлого сезона. Команда Александра Овечкина обыграла "Вегас" (4-1 в серии).

- Я болел за "Вашингтон". Мне хотелось, чтобы он выиграл Кубок. Потому что на протяжении последних десяти лет "Кэпиталз" каждый год имели боеспособную команду, попадал в плей-офф. Не могу сказать, что все это время они были в шаге от победы. Но им нужно было пройти второй раунд, переломить эту серию с "Питтсбургом", что и произошло в прошлом сезоне. И после этого я поверил, что они могут выиграть Кубок.

- Не осталось обиды на клуб, что сделали долгосрочную ставку не на вас и обменяли?

- Нет, спокойно отнесся к тому обмену в "Колорадо". Сложилось так, как и должно было, – недаром уже восемь лет играю в "Эвеланш". Хорошо, что так получилось, и только рад этому.

А победе "Вашингтона" рад потому, что Овечкин был достоин Кубка уже много лет. Он долго к этому шел. То же могу сказать, и о Кузнецове, и об Орлове, и о многих других. О тех же Бэкстреме, Карлсоне, Холтби. И обо всей команде. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Семена Варламова - скоро в "СЭ"