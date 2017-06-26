Селянне и Кария включены в Зал славы НХЛ

Бывший нападающий сборной Финляндии Теему Селянне вошел в Зал славы НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Помимо него, на введение в Зал славы представлены канадцы Дэйв Андрейчук, Пол Кария и Марк Рекки, а также бывший игрок женской сборной Канады Даниэлле Гойетт.

В категории основателей в Зал славы войдут тренер Кларк Дрейк и владелец "Бостона" Джереми Якобс.

46-летний Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он является обладателем Кубка Стэнли в составе "Анахайма", четырехкратным призером Олимпийских игр (1998, 2006, 2010, 2014). В НХЛ Селянне провел 1451 матч, набрав 1457 (684+773) очков.

42-летний Кария, завершивший карьеру в 2011 году, в составе сборной Канады выиграл золото Олимпиады-2002, а также серебро на Играх-1994. В НХЛ он провел 15 сезонов, набрав 989 (402+587) очков в 989 матчах.