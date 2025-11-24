Селебрини побил рекорд «Сан-Хосе» по победным голам в возрасте до 21 года

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился победным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).

Для 19-летнего форварда данная шайба стала седьмой победной за карьеру в НХЛ. Таким образом, Селебрини превзошел результат Патрика Марло, забившего шесть победных голов до достижения 21 года.

Селебрини был выбран «Шаркс» в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим первым номером. На счету игрока 93 матча в лиге, в которых он набрал 97 (39+58) очков.