Секрет хорошей формы Шестеркина. Правильные тренировки
21:48
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин показал, как он тренируется дома. Россиянин любит отжиматься. В этот момент у хозяина на спине лежит любимый питомец — собака.
Igor Shesterkin's secret to success? Push-pups. ?— NHL (@NHL) February 20, 2020
(? IG/ourlovesimba) pic.twitter.com/yth6v9KKlE
В этом сезоне Шестеркин уехал в Северную Америку и дебютировал в НХЛ. 24-летний россиянин провел 8 матчей в НХЛ, в которых в среднем пропускал 2,28 шайбы и отражал 93,9 процента бросков.
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