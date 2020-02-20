Секрет хорошей формы Шестеркина. Правильные тренировки

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин показал, как он тренируется дома. Россиянин любит отжиматься. В этот момент у хозяина на спине лежит любимый питомец — собака.

В этом сезоне Шестеркин уехал в Северную Америку и дебютировал в НХЛ. 24-летний россиянин провел 8 матчей в НХЛ, в которых в среднем пропускал 2,28 шайбы и отражал 93,9 процента бросков.