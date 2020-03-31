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Сегодня великому канадскому хоккеисту Горди Хоу могло исполниться 92 года

12:50
Горди Хоу. Фото AP
Горди Хоу. Фото AP
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Сегодня, 31 марта 2020 года могло исполниться 92 года великому канадскому хоккеисту Горди Хоу.

Хоу является обладателем четырех Кубков Стэнли в составе «Детройта», а также рекордсменом по количеству матчей в НХЛ — 1767. Он занимает четвертое место в лиге по количеству очков (1850) и второе — по голам (801). В его честь назван «хет-трик Горди Хоу», когда игрок должен в одном матче забросить шайбу, сделать передачу и принять участие в драке.

Хоу скончался 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.

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