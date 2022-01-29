Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (0:5).

«Счет говорит о том, что сегодня у нас ничего не вышло. Мы играли с очень опытной, голодной командой, которая проиграла два матча подряд. Они пришли, взяли игру под свой контроль и не сдавались. Сегодня у нас просто ничего не получалось», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Даллас» с 46 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Вашингтон» с 57 очками — на шестой строчке Востока.