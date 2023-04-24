Сегин повторил достижение Радулова в плей-офф за «Даллас»

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин оформил дубль в четвертом матче серии с «Миннесотой» (3:2).

При этом 31-летний канадец забил оба гола в большинстве, став четвертым игроком «Старз» с таким показателем в плей-офф и первым после Александра Радулова (сезон-2019/20, 7-я игра второго раунда).

В текущем плей-офф Сегин провел 4 матча, в которых забил 3 гола.