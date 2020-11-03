Сегин и Бишоп пропустят около пяти месяцев после операций

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин и вратарь Бен Бишоп перенесли операции и пропустят около пяти месяцев, сообщает официальный Twitter клуба.

We have issued the following updates on offseason surgeries for Ben Bishop and Tyler Seguin



? https://t.co/JTxB6djQ9R pic.twitter.com/CrThBb9lFJ — Dallas Stars (@DallasStars) November 3, 2020

Голкипер 21 октября перенес операцию на правом колене после разрыва мениска. Форварду прооперировали правое бедро 2 ноября. Срок восстановления отсчитывается со дня хирургического вмешательства.

28-летний Сегин в прошлом сезоне провел 69 матчей за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (17+33) очков. В плей-офф у него 26 матчей и 13 (2+11) очков. 33-летний Бишоп отыграл 44 матча в «регулярке» (2,50 пропущенных гола в среднем за игру, 92,0 процента отраженных бросков) и 3 в плей-офф (5,43, 84,4 процента).