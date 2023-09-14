Пакетт рассказал, чем Кучеров отличается от других хоккеистов

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, чем форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отличается от других хоккеистов.

Пакетт играл за «Тампу» с 2013 по 2020 год, вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 году.

«Главное преимущество Кучерова в том, что он мыслит на несколько ходов вперед. Он раньше других знает, где окажется шайба. Он отличается игровым мышлением от других игроков», — приводит ТАСС слова Пакетта.

Кучеров был выбран «Тампой» под 58-м номером драфта НХЛ-2011. Россиянин выступает за команду с 2013 года.

Вместе с «Лайтнинг» 30-летний хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли. В сезоне-2018/19 Кучеров стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах.