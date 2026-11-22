Ахо обошел Баркова по числу матчей с тремя очками и вышел на четвертое место среди финнов в НХЛ

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо вышел на четвертое место среди хоккеистов из Финляндии по числу матчей с тремя и более очками в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре с «Эдмонтоном» (7:4) 21 ноября он забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Как сообщает сайт «Каролины», для Ахо это 58-й матч с минимум тремя очками, что позволило обойти капитана «Флориды» Александра Баркова (57). Лидером рейтинга остается Яри Курри, который провел 164 такие игры.

В начале матча «Каролина» уступала «Эдмонтону» со счетом 0:2. На отметке 32:34 Ахо ассистировал Андрею Свечникову при голе в большинстве. На 39:34 финн сам реализовал численное преимущество после передач Николая Элерса и Шейна Гостисбера, а в третьем периоде помог Свечникову оформить дубль на 48:20.

Ахо забил 323-й гол за «Каролину», обойдя Эрика Стаала (322) по шайбам за клуб с момента переезда из Хартфорда. Лучшим снайпером франшизы с учетом всей истории остается Рон Фрэнсис — 382 гола.

После матча с «Эдмонтоном» в активе Ахо — 32 (13+19) очка за 23 игры сезона-2026/27.