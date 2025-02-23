Сделавший хет-трик Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Эдмонтон»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

В этой игре 39-летний россиянин отметился тремя голами. Теперь на его счету 46 (29+17) очков в 41 матче нынешнего сезона.

Второй звездой встречи стал форвард «Кэпиталз» Дилан Строум, который забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» и отметился двумя результативными передачами. Третьей звездой признан еще один нападающий «Вашингтона» — Алексей Протас, сделавший три голевых паса.