Щитов считает, что Воронков сможет сделать хорошую карьеру в НХЛ

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал рекорд российских игроков «Коламбуса» в НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили за одну команду в одной встрече.

«Я очень рад за наших ребят. Это здорово для нашего хоккея и мальчишек. Русские ребята делают результат и показывают силу нашей школы в НХЛ. Что касается Воронкова, то много слухов ходит о его плохой адаптации. Но по игре этого не видно. Дмитрий очень здорово играет. Парень-то он с характером. Воронков никогда никого не боялся у нас в лиге. Обладая такими габаритами, он сможет себе сделать хорошую карьеру в НХЛ. Ему не нужно торопиться с возвращением», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В матче «Коламбуса» против «Бостона» (5:2), который прошел 28 ноября, голами отметились россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. «Блю Джэкетс» с 18 очками после 23 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.