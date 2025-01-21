Щитов: «Есть ощущение, что игроки «Рейнджерс» не привыкли к требованиям главного тренера»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о выступлении «Рейнджерс» в текущем сезоне.

«Есть такое ощущение, что игроки просто не привыкли к требованиям главного тренера, может быть, что-то такое в этой ситуации. Посмотрим, какие результаты будут дальше у них», — приводит слова Щитова Vprognoze.ru.

«Рейнджерс» после 46 матчей занимают 11-е место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков.