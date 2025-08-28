Сборные Швеции и Финляндии поставили ультиматум НХЛ из-за России

Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что сборную России не пригласили на Турнир четырех наций под эгидой НХЛ в феврале 2025 года из-за ультиматума со стороны Швеции и Финляндии.

По словам инсайдера, представители сборных Швеции и Финляндии заявили НХЛ и Ассоциации игроков лиги (NHLPA), что не примут участие в турнире в случае допуска российской команды.

Турнир четырех наций проходил с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. На нем сыграли США, Финляндия, Швеция и Канада, одержавшая победу.

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять, что если Россия примет участие, то их там не будет», — сказал Серавалли в подкасте Bleacher Report.

Весной 2022 года ИИХФ отстранила российские команды от участия в международных турнирах, а НХЛ объявила о прекращении сотрудничества с Россией. Российским игрокам, завоевавшим Кубок Стэнли, на данный момент запрещено привозить трофей на родину.