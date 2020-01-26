Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

Победителем Матча звезд НХЛ-2020 стала сборная Тихоокеанского дивизиона. В финале им удалось обыграть команду Атлантического дивизиона (5:4).

В составе победителей отличились Макс Пасьоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Коннор Макдвэвид и Томаш Гертл. У Атлантического дивизиона забивали Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.

За сборную Атлантического дивизиона выступал российский вратарь Андрей Василевский. Команды играл два периода по 10 минут в формате три на три.