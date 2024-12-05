НХЛ опубликовала состав сборной США на Турнир четырех наций-2025

Стал известен состав сборной США по хоккею на Турнир четырех наций-2025, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Суэйман, («Бостон»).

Защитники: Брок Фабер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Ханифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейкоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айхель (Вегас»), Джейк Гюнтцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэтьюз («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэтью Ткачак («Флорида»), Винс Трочек («Рейнджерс»).

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.