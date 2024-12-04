Сборная Швеции объявила полный состав на Турнир четырех наций по хоккею

Сборная Швеции по хоккею опубликовала полный состав команды на Турнир четырех наций-2025.

Соревнование будет проходить с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие сборные Швеции, Канады, США и Финляндии из игроков НХЛ.

Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси») и Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Йонас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Эрик Карлссон («Питтсбург»).

Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка.

Две команды с лучшим результатом выходят в финал, состоящий из одной игры.