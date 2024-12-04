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Сегодня, 22:47

Сборная Швеции объявила полный состав на Турнир четырех наций по хоккею

Алина Савинова
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Сборная Швеции по хоккею опубликовала полный состав команды на Турнир четырех наций-2025.

Соревнование будет проходить с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие сборные Швеции, Канады, США и Финляндии из игроков НХЛ.

Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси») и Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Йонас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Эрик Карлссон («Питтсбург»).

Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка.

Две команды с лучшим результатом выходят в финал, состоящий из одной игры.

Хоккей
НХЛ
Сборная Швеции по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 23 10 13 23
Результаты / календарь
24.11
25.11
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30.11
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7.12
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9.12
4.12 03:00
Питтсбург – Флорида
 5 : 4 ОТ
4.12 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 1 : 2 ОТ
4.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
2 : 1 ОТ
4.12 03:00
Бостон – Детройт
 3 : 2 ОТ
4.12 03:00
Каролина – Сиэтл
 2 : 4
4.12 03:00
Баффало – Колорадо
 4 : 5
4.12 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 1 : 4
4.12 04:00
Миннесота – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
4.12 05:00
Калгари – Коламбус
 3 : 0
4.12 06:00
Вегас – Эдмонтон
 1 : 0
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