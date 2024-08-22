Сборная России U23 обыграла «Сочи» в первом матче в турнире Пучкова
Сборная России U23 одержала победу над «Сочи» в предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова — 4:2.
У национальной команды из игроков до 23 лет Иван Демидов оформил дубль и еще по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Шайбы сочинского клуба забросили Артур Тянулин и Дмитрий Тимашов.
23 августа «Сочи» сыграет против СКА, а сборная России на следующий день встретится с «Куньлунем».
Турнир имени Н.Г. Пучкова
Россия U23 — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы: И. Федотов (бол., Авраменко, Тянулин), 1:38 — 0:1. Тимашов (М.С. Федотов), 5:06 — 0:2. Демидов (Романов), 9:04 — 1:2. Петров (бол., Танков), 31:27 — 2:2. Демидов (Лазутин, Романов), 32:04 — 3:2. Бровкин (Крутов), 32:29 — 4:2.
Вратари: Заврагин — Тулинов (Иванов, 32:29).
Судьи: Васильев, Кочетов.
22 августа. Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город
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|П
|О
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|4
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
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|2
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|0
|0
|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
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|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|0
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|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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