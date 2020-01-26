Сборная Атлантического дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ

В полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона — 9:5.

В составе победителей по хет-трику оформили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер. За Атлантический дивизион играл российский голкипер Андрей Василевский.

В другом полуфинале сыграют команды Центрального и Тихоокеанского дивизиона. Победитель определится по итогам финала. Команды играют в формате 3 на 3 с двумя периодами по 10 минут.