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Сборная Атлантического дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ

05:02
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В полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона — 9:5.

В составе победителей по хет-трику оформили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер. За Атлантический дивизион играл российский голкипер Андрей Василевский.

В другом полуфинале сыграют команды Центрального и Тихоокеанского дивизиона. Победитель определится по итогам финала. Команды играют в формате 3 на 3 с двумя периодами по 10 минут.

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