Сбиса вернулся в «Анахайм»

«Анахайм» заключил контракт с защитником Лукой Сбисой. Соглашение с 29-летний швейцарцем, который прежде выступал за клуб на протяжении нескольких лет, рассчитано на один сезон, сообщает Sportsnet.

В прошлом сезоне Сбиса выступал за «Айлендерс» и в 9 матчах отметился 1 результативной передачей. Ранее он защищал цвета «Филадельфии», «Ванкувера» и «Вегаса».

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