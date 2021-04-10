Савару сообщили, что он будет обменян в «Тампу»
22:35
Защитник «Коламбуса» Дэвид Савар будет обменян в «Тампу». Игроку уже сообщили о предстоящем трейде, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.
Клубы улаживают последние детали. По данным источника, за Савара «Тампа» отдаст пик первого раунда драфта.
Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в 4,25 млн долларов истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провел в «Коламбусе».
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