Савару сообщили, что он будет обменян в «Тампу»

Защитник «Коламбуса» Дэвид Савар будет обменян в «Тампу». Игроку уже сообщили о предстоящем трейде, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Клубы улаживают последние детали. По данным источника, за Савара «Тампа» отдаст пик первого раунда драфта.

Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в 4,25 млн долларов истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провел в «Коламбусе».