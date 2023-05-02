Саттер уволен с поста главного тренера «Калгари»

Дэрилл Саттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Калгари», сообщается на сайте клуба.

«От имени руководства и всех болельщиков «Калгари» мы хотим поблагодарить Дэррила за его многолетнюю работу в «Флэймз» и в организации в целом», — приводит слова президента и генерального директора CSEC Джона Бина пресс-служба.

В текущем сезоне «Калгари» не смог выйти в плей-офф НХЛ во второй раз за три года. Саттер тренировал «Флэймз» с марта 2021 года, до этого он уже работал в клубе с 2002 по 2006 год.