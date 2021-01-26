Саттер оформил первый хет-трик в НХЛ спустя 13 лет после дебюта
09:14
Нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер забросил три шайбы в матче регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (7:1).
Как сообщает журналист Брендан Бетчелор, для 31-летнего канадца это первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. Свой первый матч в лиге Саттер провел еще в сезоне 2008/09 в составе «Каролины», а первую шайбу забросил в том же розыгрыше в ворота «Питтсбурга».
Всего в НХЛ форвард провел 734 матча, в которы набрал 278 (144+134) очков.
Brandon Sutter chuckling about his first career hat-trick. «It only took 13 years» #Canucks— Brendan Batchelor (@BatchHockey) January 26, 2021
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