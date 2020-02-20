«Саше осталось до 700 голов пару шайб, но он не жадничает, дает пас». Кузнецов рассказал о безголевой серии Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о своей травме и безголевой серии Александра Овечкина.

— Вы пропустили несколько матчей. Есть ли понимание, когда сможете выйти на лед?

— Надеюсь, что сегодня. Если к семи часам ничего не изменится, тогда получится сыграть. Немножко надоело дома сидеть.

— Лео Комаров в том эпизоде сыграл грязновато, или это случайность?

— Случайность, конечно. Больше, наверное, даже сам виноват. Хотел пас отдать, наклонился неудачно. Что бы ни говорили про Леню, про то, что он грязно играет... Мы довольно хорошо общаемся. Я не думаю, что он специально. Позвонил мне после игры. Это хоккей, и на льду друзей нет. Даже хорошо, когда твои друзья, люди, которых ты знаешь — наоборот, играют жестче.

— У Овечкина безголевая серия из пяти матчей. Не может забить из-за психологического барьера?

— Думаю, нет. Саша все равно забьет — это дело времени. Человек умеет и любит забивать. То, что он не забивал несколько матчей — ничего страшного. Он уже давно всем дал понять, что его задача — не какие-то там личные награды, а игра на команду и плей-офф. Можно увидеть по его игре, что он не передерживает шайбу. Даже при том, что ему осталось забить пару голов (до 700 шайб. — Прим. «СЭ») — он не жадничает, отдает пас. Это дорогого стоит.

— Ждете встречи с Ковальчуком?

— Да. Вчера мы должны были на ужин сходить, не получилось из-за тяжелого расписания. С ним всегда приятно пообщаться. Илья — интеллигентнейший человек. (Алена Гребенькова)

Полное интервью с Кузнецовым — в ближайшие дни на сайте «СЭ» и канале «Тафгерл»