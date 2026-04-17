Санни Мехта стал новым генеральным менеджером «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о назначении Санни Мехты на пост генерального менеджера.

48-летний специалист сменил на этой должности Тома Фицджералда. Последние шесть сезонов Мехта работал в «Флориде», где три года занимал должность ассистента генерального менеджера Билла Зито.

Ранее Мехта уже был связан с «Нью-Джерси»: с 2014 по 2018 год он работал в клубе в качестве аналитика.

В текущем сезоне «Дэвилз» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции с 87 очками в 82 матчах.

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