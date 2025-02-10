Сандерсон заменит Хьюза в составе сборной США на Турнир четырех наций

Защитник «Оттавы» Джейк Сандерсон заменит Куинна Хьюза из «Ванкувера» в составе сборной США на Турнир четырех наций, сообщает журналист Элиотт Фридманн.

Ранее стало известно, что у Хьюза травма нижней части тела.

В текущем сезоне 22-летний Сандерсон провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 36 (5+31) очков.