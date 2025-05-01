Сен-Луи — о поражении в серии от «Вашингтона»: «Я видел полную самоотдачу со стороны своих ребят»

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи высказался о поражении команды в серии с «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«В последние пару лет мы развивались и учились тому, как будем играть вместе. А в этом году происходит переход к обучению тому, как побеждать в плей-офф. Потребовалось несколько неудач, чтобы действительно немного это понять, но я видел полную самоотдачу со стороны ребят в команде, особенно нашей молодежи. Также нам хорошо помогли ветераны в этой команде», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

«Монреаль» проиграл серию «Вашингтону» с общим счетом 4-1. Во втором рануде «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной»