«Сан-Хосе» забрал Гудроу с драфта отказов

«Сан-Хосе» забрал с драфта отказов нападающего «Рейнджерс» Баркли Гудроу. Он уже играл за «Шаркс» с 2014 по 2020 год.

Контракт форварда с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2023/24 31-летний канадец сыграл в 80 матчах и набрал 12 (4+8) очков.