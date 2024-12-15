«Сан-Хосе» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

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«Юта» в гостях победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов победителей стали Дилан Гюнтер, Ник Шмальц, Майкл Карконе и Клейтон Келлер.

За «Шаркс» шайбы забросили Александер Веннберг, Микаэль Гранлунд и Фабиан Зеттерлунд.

«Юта» набрала 33 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками идет 13-м.