«Сан-Хосе» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ
«Юта» в гостях победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Авторами голов победителей стали Дилан Гюнтер, Ник Шмальц, Майкл Карконе и Клейтон Келлер.
За «Шаркс» шайбы забросили Александер Веннберг, Микаэль Гранлунд и Фабиан Зеттерлунд.
«Юта» набрала 33 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками идет 13-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|29
|21
|8
|44
|2
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|3
|Каролина
|29
|18
|11
|37
|4
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
|29
|15
|14
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|32
|13
|19
|31
|8
|Коламбус
|30
|12
|18
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|30
|18
|12
|38
|2
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|3
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|4
|Тампа-Бэй
|28
|16
|12
|34
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Баффало
|30
|11
|19
|26
|8
|Монреаль
|30
|11
|19
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|30
|20
|10
|44
|3
|Даллас
|29
|18
|11
|36
|4
|Колорадо
|32
|18
|14
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|31
|14
|17
|31
|7
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|19
|11
|41
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|30
|18
|12
|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
Результаты / календарь
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20.12
|15.12
|00:05
|
Эдмонтон – Вегас
|6 : 3
|15.12
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 2
|15.12
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|4 : 2
|15.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 2
|15.12
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|15.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|15.12
|04:00
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|15.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|5 : 2
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Бостон
|1 : 5
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 5
|15.12
|06:00
|
Калгари – Флорида
|3 : 0
|15.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Юта
|3 : 4
|15.12
|23:00
|
Чикаго – Айлендерс
|- : -
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