«Сан-Хосе» дома обыграл «Юту», Аскаров сделал 25 сейвов

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев хет-трик оформил Маклин Селебрини. У гостей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Яролслав Аскаров отразил 25 бросков по своим воротам.

«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Маммот» с 23 очками — на 9-й строчке «Запада».