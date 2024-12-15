«Сан-Хосе» дома уступил «Юте», Коваленко и Сергачев отметились результативными передачами

«Сан-Хосе» проиграл «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский нападающий «Шарс» Николай Коваленко отметился результативной передачей в этой игре. Он ассистировал на Фабиана Зеттерлунда в третьем периоде. Коваленко провел третий матч за «Сан-Хосе» после обмена из «Колорадо», теперь на его счету 4 (0+4) очка за команду в НХЛ.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал два голевых паса в матче. Всего в его активе 22 (7+15) очка в 30 играх в нынешнем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Юта» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Гюнтер — 13 (Кули, Сергачев), 7:27 — 0:1. Веннберг — 8 (Гудроу, Сиси), 14:58 — 1:1. Гранлунд — 11 (Зеттерлунд, Эклунд), 34:11 — 2:1. Шмальц — 5 (бол., Кули, Келлер), 38:52 — 2:2. Зеттерлунд — 10 (бол., Коваленко, Селебрини), 45:00 — 3:2. Карконе — 3 (Стенлунд, Керфут), 49:49 — 3:3. Келлер — 10 (бол., Сергачев, Шмальц), 59:16 — 3:4.

Вратари: Ванечек (59:24) — Веймелка.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 22 (8+10+4) — 40 (11+12+17).

Наши: Коваленко (13.39/1/0), Мухамадуллин (12.56/1/+1) — Сергачев (27.42/3/-1).

15 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.