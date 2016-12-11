09:02 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сан-Хосе" взял верх над "Каролиной"

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"Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этой победой подопечные Питера Дебоера прервали серию из двух поражений. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Каролина" - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Марло - 7 (Торнтон, Браун), 0:12 - 1:0. Стемпняк - 5 (бол., Терявяйнен, Славин), 1:59 - 1:1. Мартин - 1 (Бедкер, Карлссон), 3:14 - 2:1. Нордстрем - 2 (мен., Раск), 31:02 - 2:2. Кутюр - 11 (Бернс, Уорд), 32:18 - 3:2. Лабанк - 4 (Демело, Торнтон), 34:10 - 4:2. Райан - 4 (бол., Скиннер, Раск), 43:42 - 4:3.

Вратари: Делл - Уорд (58:02).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 20 (10+4+6) - 33 (11+11+11).

11 декабря. Сан-Хосе. "SAP-Центр".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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