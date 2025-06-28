«Сан-Хосе» взял Мису под вторым номером на драфте НХЛ-2025

«Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Майкла Миса.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 65 матчах за «Сагино Спирит» в хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 134 (62+72) очка.

Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). Однако в этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.