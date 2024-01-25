«Сан-Хосе» вызвал российского защитника Мухамадуллина из АХЛ

«Сан-Хосе» сообщил, что отозвал защитника Шакира Мухамадуллина из клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

Это первый вызов российского хоккеиста в команду НХЛ.

22-летний Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Барракуду» в этом сезоне АХЛ и набрал 26 (5+21) очков. На данный момент защитник занимает второе место в команде по передачам и четвертое — по очкам.