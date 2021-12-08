«Сан-Хосе» вызвал Мельничука из АХЛ

«Сан-Хосе» вызвал из АХЛ голкипера Алексея Мельничука, сообщает сайт НХЛ.

«Сан-Хосе» занимает сейчас пятое место из восьми в Тихоокеанском дивизионе. Команда проиграла два последних матча, пропустив в последнем шесть шайб.

В этом сезоне Мельничук выступал в АХЛ за фарм-клуб «Шаркс» «Сан-Хосе Барракуда». В десяти играх он одержал две победы, потерпел пять поражений в основное время и одно в дополнительное, пропуская в среднем за игру 3,75 шайбы и парируя 85,7% бросков.