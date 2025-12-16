«Сан-Хосе» вызвал из команды АХЛ нападающего Чернышова

«Сан-Хосе» вызвал из своей команды АХЛ российского нападающего Игоря Чернышова и американского форварда Итана Кардвелла после того, как Уилл Смит и Филипп Курашев были помещены в список травмированных.

20-летний Чернышов в сезоне-2025/26 в 25 матчах за «Сан-Хосе Барракуда» набрал 23 (11+12) очка.

Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2024 году «Сан-Хосе» под общим 33-м номером. Ранее он играл за московское «Динамо». В НХЛ пока не дебютировал.

17 декабря «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Калгари».