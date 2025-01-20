«Сан-Хосе» вывел россиянина Коваленко из списка травмированных

Российский форвард Николай Коваленко выведен из списка травмированных игроков «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хоккеист пропустил пять матчей в НХЛ из-за травмы нижней части тела.

Коваленко присоединился к «Сан-Хосе» в декабре в результате обмена из «Колорадо». Он проводит дебютный сезон в НХЛ.

В этом сезоне на счету россиянина 40 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он набрал 14 (5+9) очков.