«Сан-Хосе» выставил Дзингела на драфт отказов

«Сан-Хосе» выставил нападающего Райана Дзингела на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, что Дзингел оказался в «Сан-Хосе» как раз через драфт отказов, куда его выставил «Торонто». А «кленовые листья» получили права на игрока в результате обмена с «Аризоной», основной целью которого был защитник Илья Любушкин.

В составе «Сан-Хосе» Дзингел успел провести 6 матчей и отметиться 1 голом. Его контракт с зарплатой в 1,1 миллиона долларов истекает летом.