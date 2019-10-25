«Сан-Хосе» выиграл у «Монреаля»
04:57
«Монреаль» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Канадиенс» потерпел второе поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Казинс — 1 (Томпсон), 16:36 — 1:0. Кейн — 5 (бол., Кутюр, Хертл), 19:05 — 1:1. Кейн — 6 (бол., Хертл, Бернс), 24:54 — 1:2. Лабанк — 3 (Хертл, Кейн), 28:08 — 1:3. М. Карлссон — 1 (Торнтон, Марло), 39:24 — 1:4. Армиа — 5 (Доми, Уэбер), 39:46 — 2:4.
Вратари: Прайс (57:44) — Делл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (13+16+8) — 23 (8+6+9).
25 октября. Монреаль. Centre Bell.
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