НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сан-Хосе» выиграл у «Монреаля»

04:57
Теги:

«Монреаль» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Канадиенс» потерпел второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Казинс — 1 (Томпсон), 16:36 — 1:0. Кейн — 5 (бол., Кутюр, Хертл), 19:05 — 1:1. Кейн — 6 (бол., Хертл, Бернс), 24:54 — 1:2. Лабанк — 3 (Хертл, Кейн), 28:08 — 1:3. М. Карлссон — 1 (Торнтон, Марло), 39:24 — 1:4. Армиа — 5 (Доми, Уэбер), 39:46 — 2:4.

Вратари: Прайс (57:44) — Делл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (13+16+8) — 23 (8+6+9).

25 октября. Монреаль. Centre Bell.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир