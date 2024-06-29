«Сан-Хосе» выбрал Селебрини первым на драфте НХЛ

В Парадайзе, штат Невада, стартовала церемония 62-го драфта НХЛ. Первым выбирал «Сан-Хосе», который выиграл это право в драфт-лотерее.

«Шаркс» под первым номером взяли нападающего Маклина Селебрини. 18-летний канадец выступает за Бостоноский университет.

В сезоне-2023/24 он набрал 64 (32+32) очка в 38 матчах в NCAA и был признан самым ценным игроком в студенческом хоккее США.