«Сан-Хосе» впервые вызвал вратаря Аскарова из АХЛ

«Сан-Хосе» впервые вызвал вратаря Ярослава Аскарова из АХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне 22-летний россиянин провел за «Сан-Хосе Барракуда» 9 матчей, в которых одержал 6 побед. На счету голкипера 93,9 процента отраженных бросков.

После 19 матчей «Шаркс» набрали 14 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции.