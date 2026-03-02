«Сан-Хосе» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

У гостей единственный гол забил Морган Бэррон, у хозяев отличились Уилл Смит и Майк Миса (в овертайме).

Эта победа стала для «Сан-Хосе» второй подряд после серии поражений. Он занимает девятое место в таблице Западной конференции (62 очка после 58 матчей). «Виннипег» (56 очков после 59 встреч) идет на 12-м месте.

В следующем матче «Виннипег» 4 марта примет «Чикаго», «Сан-Хосе» в тот же день сыграет на своем льду с «Монреалем».

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