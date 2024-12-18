«Сан-Хосе» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» переиграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

За «Джетс» дубль оформил Кайл Коннор, еще по шайбе забросили Марк Шайфли и Адам Лаури.

В составе «Шаркс» отличились Тайлер Тоффоли, Маклин Селебрини и Фабиан Зеттерлунд.

«Виннипег» лидирует в Западной конференции с 47 очками, «Сан-Хосе» набрал 27 очков и идет 14-м.