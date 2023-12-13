«Сан-Хосе» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» прервал серию из 4 побед. «Джетс» с 34 очками занимают 6-е место в таблице «Запада».

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