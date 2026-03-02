«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в овертайме

«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уилл Смит и Майк Миса (в овертайме), у гостей забил Морган Бэррон.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд после серии поражений. Он занимает девятое место в таблице Западной конференции с 62 очками после 58 игр. «Виннипег» (56 очков после 59 встреч) располагается на 12-м месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.