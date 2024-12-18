«Виннипег» в гостях победил «Сан-Хосе», Георгиев сделал 29 сэйвов
«Виннипег» на выезде переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Джетс» дублем отметился Кайл Коннор, еще по голу забили Марк Шайфли и Адам Лаури.
За «Шаркс» шайбы забросили Тайлер Тоффоли, Маклин Селебрини и Фабиан Зеттерлунд. Российский нападающий команды Николай Коваленко отметился голевой передачей.
За 32 игры в нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 13 (4+9) очков.
Голкипер команды Александр Георгиев отразил 29 из 33 бросков соперников.
«Виннипег» набрал 47 очков за 33 матча лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 14-м с 27 очками в 34 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Голы: Коннор — 18 (Шайфли, Виларди), 12:18 — 0:1. Тоффоли — 13 (Коваленко, Селебрини), 21:52 — 1:1. Шайфли — 17 (бол., Перфетти, Виларди), 27:28 — 1:2. Селебрини — 11 (бол., Уолман, Тоффоли), 37:11 — 2:2. Зеттерлунд — 11 (Уолман), 44:44 — 3:2. Коннор — 19 (бол., Виларди, Шайфли), 51:56 — 3:3. Лаури — 9 (Демело, Эпплтон), 58:47 — 3:4.
Вратари: Георгиев (59:13) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (10+14+11) — 33 (9+7+17).
Наши: Коваленко (13.05/0/0), Мухамадуллин (16.11/0/0) — Наместников (15.08/1/-1), Чибриков (8.50/0/-1).
18 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10958 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4